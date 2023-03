Bullet stickers Zen. Le plein de stickers pour décorer et personnaliser mon carnet

Destiné à toutes celles et ceux qui se lancent dans la réalisation de leur Bullet journal, ce livre contient un choix varié de stickers en couleurs et à colorier pour personnaliser ses pages en un tour de main ! Vous y trouverez : - Un large choix d'étiquettes pour orner la couverture de votre carnet ou réaliser un joli titre sur les pages importantes ; - Des ornements et des bannières à compléter pour décorer vos pages ; - Des stickers avec les mois pour organiser votre année et des stickers papeterie pour booster votre productivité ; - Des stickers thématiques pour toutes occasions : fleurs, voyages, animaux, sorties... ; - Des stickers à messages, pour sourire, mettre de la couleur dans vos journées, ou simplement rester zen ! Avec aussi : des bandes à sticker façon masking tape pour coller photos, tickets, invitations... dans votre carnet. Le plein de stickers pour un journal personnalisé !