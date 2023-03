Cités N° 93/2023 : Régimes autoritaires et destruction de la pensée

Les régimes autoritaires actuels (la Russie, la Chine, le Corée du Nord, etc.), qui sont très proches des régimes totalitaires du XXe siècle, se caractérisent comme eux par une concentration monopolistique des pouvoirs (politique, policier, militaire, informationnel) dont les instruments sont la terreur, la violence et l'embrigadement idéologique. L'opinion publique et la société civile sont absorbées jusqu'à leur dissolution. Il s'agit donc dans un premier temps de caractériser ces régimes autoritaires dans ce qui les rapproche et les distingue des régimes totalitaires, en particulier leur prétention à une supériorité sur les démocraties décadentes. En outre, il s'agit de montrer la manière dont s'y opère la destruction de la pensée, inconcevable sans liberté.