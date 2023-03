Datamania. Le grand pillage de nos données personnelles

Ce nouveau scandale concernant une fuite massive de données personnelles vous exaspère ? Vous avez découvert que la dernière app que vous avez installée aspire votre vie privée et espionne vos contacts ? GAFAM, RGPD, VPN et autres acronymes compliqués manquent de vous faire perdre la tête ? Suivez le parcours d'Audric, médiateur numérique, à travers la constellation d'embûches que représentent aujourd'hui Internet et nos appareils connectés. Grâce à la mise en images humoristique d'Halfbob, Audric nous livre un éclairage sans langue de bois, mais résolument positif, de ce monde en constante évolution et apporte des conseils didactiques sur nos outils quotidiens qu'on devrait utiliser avec plus de prudence. Partez à la rencontre d'un monde informatique plus sécurisé, un espace dans lequel vous avez le choix. Et reprenez en main votre vie numérique.