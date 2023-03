Lsamu Noguchi est à la fois sculpteur et designer, attaché à l'artisanat le plus traditionnel comme aux découvertes les plus avant-gardistes, il a évolué, tout au long de sa carrière, entre Orient et Occident. Formé , aux Etats-Unis après une enfance passée au Japon, "Noguchi s'installe à Paris en 1927, où il devient l'assistant de Constantin Brancusi, il côtoie les grands noms de l'art moderne tels que Alberto Giacometti, Juan Miró ou encore Alexander Calder qui forgeront sa conception de la matérialité de la sculpture, Il se passionne également pour le rapport entre sculpture, espace et corps, souhaitant "dépasser l'art des objets" . Il collabore régulièrement avec le monde du théâtre et de la danse dont les nombreuses archives photographiques reproduites dans l'ouvrage offrent un aperçu de la puissance de ses espaces sculpturaux. Isamu Noguchi est un arriste méconnu en France dont l'oeuvre kaléidoscopique en fait l'un des grands acteurs du décloisonnement des arts et de leur intégration dans notre vie quotidienne.