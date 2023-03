Enigmes Léonard de Vinci

Mesurez-vous au génie de Léonard de Vinci avec cette collection de 140 casse-tête narratifs, inspirés par le maître de la Renaissance. Léonard de Vinci était un véritable polymathe, doué pour l'invention, la peinture, le dessin, la géologie et l'astronomie, pour n'en citer que quelques-uns. Vous devrez faire appel à sa créativité et à son talent visuel pour résoudre ces énigmes. Chaque énigme narrative est mise en scène dans la vie même de Vinci. Vous serez transporté dans les rues de l'Italie de la Renaissance alors que vous l'aiderez à résoudre des problèmes avec de nouvelles inventions, à déchiffrer des cryptages dans des oeuvres d'art et bien plus encore.