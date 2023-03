La Légende de Korra Tome 1 : Guerres civiles

Un nouveau départ pour Korra et Asami ! Après un séjour dans le Monde des Esprits, Korra et Asami retournent à Republic City, mais n'y trouvent rien d'autre que des conflits entre humains et esprits ! Le pompeux promoteur Wonyong Keum prévoit de transformer le nouveau portail spirituel en un parc d'attractions, ce qui risque de rompre le lien déjà fragile avec les esprits. Aux abords de la ville, Zhu Li recrute tous ceux qu'elle peut pour aider les milliers d'évacués affamés et sans abri qui se sont installés là. Pour surmonter tout cela, Korra et Asami jurent de veiller l'une sur l'autre, mais d'abord, elles doivent améliorer leur esprit d'équipe !