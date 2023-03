Concarneau à ma table livre des recettes traditionnelles très détaillées, mais aussi des conseils pratiques : sélection des produits, cuisson, garnitures⦠Mais c'est plus qu'un livre de recettes maritimes : une réflexion sur la qualité et la salubrité de l'alimentation, et sur l'avenir de la gastronomie, le tout bien ancré dans le passé, le présent et l'avenir d'un grand port de pêche.