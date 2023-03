Soeur Agathe chante et raconte la joie de la communion ! Avec 1 CD audio MP3

Dans ce livre-CD joliment illustré, Soeur Agathe chante la joie de la communion avec 10 chants joyeux et rythmés pour prier Dieu en famille ou en groupe de catéchèse. Sur le CD, des "mini-catéchèses" gaies et dynamiques introduisent chaque chant, pour mieux faire le lien avec la vie des enfants. Inclus les paroles, les partitions et les refrains gestués. Un cadeau idéal pour une première communion !