Le Passager de trop

Un huis clos angoissant au milieu de l'océan Maria Fontana, psychologue renommée, est jurée lors du procès de Wyatt Butler, accusé de plusieurs meurtres effroyables. Tout indique qu'il est coupable, mais le vote du jury n'est pas unanime : Butler est libéré, les médias se déchaînent et la vie de Maria est bouleversée. Pour s'éloigner de la tempête, elle décide de s'offrir, ainsi qu'à sa famille, une croisière transatlantique. Mais dès le navire en haute mer, disparitions et découvertes macabres se succèdent selon un schéma qu'elle ne connaît que trop bien. Wyatt Butler serait-il monté à bord ? Serait-elle enfermée dans ce bâtiment avec lui qui, cela lui semble de plus en plus clair, voudrait l'assassiner, elle et ses enfants ? Suspense et angoisse garantis. Ames sensibles s'abstenir.