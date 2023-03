Le Prophète maudit

"Quand les guéris le remerciaient en pleurant de reconnaissance, il ne pouvait s'empêcher de penser à leur demander un peu d'argent. Il leur avait sauvé la vie, tout de même". Allan Thornbum, contractuel et poète amateur, est tout sauf un héros. Il ne demande qu'à mener sa petite vie tranquille dans la banlieue de Copenhague avec son chat, sa cartothèque de poèmes annotés et ses plants de cannabis. Ce n'est certainement pas sa faute si le monde s'effondre autour de lui : pandémie galopante, économie au bord du gouffre, volcan en éruption... La situation semble désespérée. Et pourtant, il revient à cet humble personnage de sauver l'humanité grâce à son talent littéraire. Dès lors, Allan se retrouve au coeur d'une tempête médiatique, assailli par des foules d'adorateurs et harcelé par les sbires du gouvernement. Mais une question demeure : est-il vraiment le sauveur tant attendu ? Ce roman caustique et perspicace est une série de rencontres, de réfl exions et de scènes toutes plus saugrenues les unes que les autres, mais toujours vibrantes d'imagination.