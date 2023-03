Les enfants de la Résistance Tome 8 : Combattre ou mourir

Eté 1943. Les Allemands pourchassent les résistants qui impriment des tracts et des journaux clandestins, rendant compliquée la diffusion de l'information. Le Lynx, réseau fondé par François, Eusèbe et Lisa est contacté : on leur demande de transporter un stock de papier sur 250 kilomètres. Si Eusèbe et Lisa trouve la mission trop dangereuse, François est convaincu de son importance capitale et se lance alors seul dans ce qui pourrait bien être l'opération la plus périlleuse qu'il ait jamais eu à accomplir...