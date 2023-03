Les abysses. A la conquête des grands fonds

Ce "P'tit doc +" nous fait plonger dans les grands fonds marins... Une vraie immersion dans ce milieu méconnu ! Dans ce livre, on apprend comment on mesure la profondeur des océans, à quoi ressemble le relief de ces profondeurs, qu'il y a même des sources d'eau brûlantes appelées "fumeurs", mais aussi qu'il y existe une vie malgré l'absence de lumière et de plantes. Les animaux se sont adaptés à ce milieu et ont parfois développé des caractéristiques étonnantes (bioluminescence). Cet univers pourtant hostile aux humains (température très froide, pas de lumière, beaucoup de pression) est pourtant de plus en plus exploité (notamment pour le pétrole et ses richesses minières) et étudié grâce aux progrès technologiques. Un habitat très mystérieux Il y a plus d'humains qui sont allés sur la Lune qu'au point le plus profond des océans ! Dans ce livre, on apprend plein de choses sur cet environnement : à quoi ça ressemble, quels animaux on y trouve et comment ils vivent dans cet univers sans lumière et sans plantes, avec quels engins on s'y rend... Les "P'tits doc +", des docs pour les + grands Après "Mes p'tits docs", cette collection est destinée aux enfants qui commencent à lire en autonomie. Plus d'informations, plus de pages, un livre plus grand... mais un documentaire qui se lit toujours comme une histoire. A la fin de l'ouvrage, tu pourras observer les records de profondeur !