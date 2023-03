Colocataires à leur manière Tome 5

Auteur de romans policiers, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d'avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur une chatte errante qu'il décide d'adopter et de nommer Haru. Cet événement particulier a marqué un tournant dans leurs vies respectives. Dans ce tome, nous en apprenons davantage sur la vie que Haru menait dans la rue avec ses quatre frères et soeurs. Entre dangers, rencontres salutaires et observations des humains... Subaru et Haru continuent de nous raconter le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue, et nous suivons la façon dont leur monde s'ouvre encore et toujours plus vers l'extérieur.