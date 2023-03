Les gaulois. Sur les traces de nos ancêtres

Vers 450 av. J. C, des tribus celtes venues de l'Est de l'Europe commencent à s'installer sur le territoire de l'actuelle France. Ces peuples seront bientôt appelés les Gaulois ! Ils vont créer des villes et des routes, révolutionner l'agriculture, faire du commerce entre eux ou bien se faire la guerre... mais ce n'est pas tout ! Pour protéger leur territoire de leur voisin romain, ils vont devoir s'unir. Le général Jules César aura à faire à Vercingétorix et ses armées, symbole de la résistance gauloise... Au fil de ces pages, tu vas tout savoir de la Gaule chevelue. Elle n'aura plus de secret pour toi !