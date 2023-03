François de Paule, 1416-1507. Un franciscain thaumaturge, apôtre de la charité, fondateur de l'Ordre des Minimes

En mai 1483, peu de semaines avant sa mort, le vieux roi Louis XI appelle à ses côtés l'ermite François de Paule venu de Paola en Calabre dont la réputation de thaumaturge a dépassé les frontières du royaume de Naples. Son austérité de vie, son idéal de pauvreté et de charité, sa pratique de la méditation que consigneront les contemporains lors des procès de canonisation, interrogent et séduisent. Cette recherche d'une nouvelle spiritualité s'exprime à travers la fondation d'un nouvel Ordre religieux, celui des Minimes, dont le Règle est approuvée en 1493, largement inspirée par l'idéal franciscain de saint François d'Assise. L'ermite devenu désormais cénobite y ajoutera la pratique du jeûne de Carême tout au long de l'année. En cela, François de Paule reste l'un des plus grands réformateurs des Ordres religieux, dans le sens d'une austérité plus marquée et participe à ce qu'on appelle la Préréforme catholique.