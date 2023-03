La loi d'attraction, c'est attirer à soi l'objet de son désir par la seule force de la pensée, tout en laissant agir l'énergie de la vie. Le problème, c'est que la plupart de nos pensées sont inconscientes et donc incontrôlables. Alors, comment appliquer la loi d'attraction étape par étape et mettre en pratique la mécanique de cause à effet ? En comprenant le véritable fonctionnement de cette loi et en appliquant la formule de Charles F. Haanel, vous pourrez enfin, vous aussi, devenir maître de votre existence et faire venir à vous opportunités, rencontres, et tout ce que vous désirez accomplir. Ce livre vous aidera à approfondir les enseignements dispensés dans l'autre ouvrage fondamental de l'auteur, La clé de la maîtrise.