Dr Ward, sculpteur de mémoire

Un univers encore plus sombre... pour nourrir tous nos cauchemars ! Une percée scientifique gardée secrète. Un docteur capable de voler la mémoire d'autrui. La conscience d'un sadique greffée par erreur. La folie qui se mêle au génie. Et le prix à payer pour le savoir infini. Dans La Belle au bois dormant, c'est aux dépens de la pauvre Aurore que le docteur Ward découvre que la clé du savoir infini ouvre également une boîte de Pandore sinistre. A mesure qu'il poursuit ses recherches sur le code mémoriel, Ward comprend que nul ne peut usurper les connaissances d'un homme sans d'abord s'imprégner du mal qui l'habite, et que certaines découvertes scientifiques auraient mérité d'être enterrées à tout jamais.