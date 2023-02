La bataille de Colmar. Janvier-Février 1945

Fin 1944, les actions conjuguées des Américains et des Français mènent à la libération de la plus grande partie de l'Alsace : la 1re armée française s'empare de Mulhouse le 21 novembre et la 2e DB entre dans Strasbourg le 23 novembre. Ceci ne provoque pourtant pas le repli général des forces allemandes hors de l'Alsace et elles s'accrochent autour de Colmar dans une poche mesurant 65 km de long sur 50 km de large. Le 20 janvier 1945, le général de Lattre de Tassigny lance l'offensive de libération de Colmar, tout d'abord avec le 1er corps d'armée, au sud de la ville, puis avec le 1er corps, qui descend des Vosges avec l'appui de quelques unités américaines. Les combats sont très vifs, dans des conditions très difficiles en raison de la météo. Finalement, après trois semaines de bataille, les Allemands sont battus et rejetés sur la rive orientale du Rhin. L'Alsace est définitivement libérée.