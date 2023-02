Avec près de dix siècles d'existence, l'Ordre de Malte est l'une des plus anciennes associations hospitalières du monde. L'histoire commence au XIe siècle, lorsque bienheureux Gérard créé à Jérusalem un hôpital conçu comme un lieu d'accueil, de recherche et d'innovation médicale pour soigner les pèlerins de Terre Sainte. Aujourd'hui, l'Ordre de Malte est un ordre souverain, religieux et hospitalier, dont le rayonnement est international. Pour agir, il s'appuie sur son réseau mondial de membres, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Encore aujourd'hui, il reste fidèle à sa vocation originelle : "accueillir et soigner les pauvres et les malades, sans distinction d'origine ou de religion" . Un livre pour découvrir l'Ordre de Malte, son histoire mais aussi pour comprendre sa mission principale : aider ceux qui souffrent, les plus fragiles à travers quatre actions : accueillir, secourir, soigner et accompagner. L'ordre de Malte France vous ouvre ses portes à travers cet ouvrage des collections du citoyen, richement illustré, et qui donne envie de s'engager auprès des plus fragiles.