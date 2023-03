Ce n'est pas ce que vous mangez qui vous fait grossir

Pour se sentir bien, on dépend souvent trop de la nourriture : afin de lutter contre le stress, l'anxiété, la déprime, on mange trop, on mange mal... et on stocke du gras. Grâce aux dernières données des neurosciences, découvrez comment maigrir en agissant sur la vraie cause de votre surpoids, qui n'est souvent pas un problème diététique mais un véritable trouble hormonal, nerveux ou neurobiologique. Le Dr Stéphane Clerget est psychiatre, chercheur et praticien hospitalier. Il a mis en place l'une des premières consultations d'aide à la parentalité. Il a écrit plus d'une dizaine d'ouvrages (Soigner son moral au naturel ; Comment survivre quand les parents se séparent ; L'Amour et les kilos) et intervient régulièrement dans les médias. - Le point sur les mauvaises manières de s'alimenter, sur les régimes amaigrissants et leurs dangers. - Manque de sommeil, déséquilibre du microbiote, dépression, hyperactivité, hypersensibilité... : les principaux facteurs de prise de poids à l'aune des neurosciences. - Des conseils innovants et spécifiques pour maigrir en fonction de son profil.