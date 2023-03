Pourquoi les humanités sauveront la démocratie

Par culture humaniste, il faut entendre l'étude des disciplines dites " littéraires " : philosophie, langues anciennes et modernes, arts et littérature, histoire, droit, sciences politiques et géopolitiques, sociologie, psychologie... En effet, seules ces disciplines sont de nature à créer et à développer l'esprit critique, qui est l'âme de toute démocratie. Elles seules peuvent initier les citoyens à prendre conscience de la diversité et de la complexité du monde et de la société, leur permettre d'échapper aux " pensées uniques " et, par suite, de voter à bon escient et en toute indépendance. L'idée n'est pas banale. Beaucoup croient en effet aujourd'hui que les disciplines littéraires sont des sciences " molles ", désormais obsolètes. Que ce qu'il faut à l'homme moderne, c'est essentiellement une solide formation scientifique, technique, informatique, managériale, économique... Certains veulent même supprimer totalement les disciplines humanistes de l'enseignement. Pour Enzo Di Nuoscio, c'est là une erreur intellectuelle majeure, reposant sur une conception fruste de ce qu'est la connaissance humaine.