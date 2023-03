Se former au bilan de compétences. Comprendre et pratiquer la démarche, 5e édition

Le bilan de compétences est un moment quasi incontournable de la vie professionnelle, alors que l'accès à la formation s'est considérablement simplifié et que les désirs de reconversion ont bondi. Accompagner un jeune ou un senior, salarié ou non, l'aider à découvrir ses compétences pour définir son projet nécessite une relation personnalisée de qualité, et d'offrir un soutien et une méthode tout au long du processus. Ainsi, cette 5e édition mise à jour : analyse les conditions pratiques et interactives de la démarche proposée dans le cadre de l'accompagnement professionnel et de l'orientation ; met en lumière l'originalité et les apports de ce dispositif par rapport à d'autres formules plus techniques ou plus directives ; fait le point sur les pratiques actuelles du bilan de compétences et compare les différentes techniques d'aide à l'orientation. Professionnels de l'insertion, de la formation, des ressources humaines, de l'accompagnement professionnel ou même vous, qui vous interrogez sur ce qu'un bilan de compétence pourrait vous apporter : ce livre est fait pour vous !