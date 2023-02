Braquage de l'ambassade

Six mois ont passé depuis le meurtre auquel David Petit a été mêlé. Travaillant toujours pour l'ambassade de France en Thaïlande, il est missionné pour obtenir des informations sur le braquage d'une de leur voiture à la frontière du Cambodge. Les trois passagers ont disparu, ainsi que leur colis secret : le fameux bijou de la légende de la montagne du crocodile ! Ce stylet d'or et de diamants attise la convoitise de tous depuis la nuit des temps et, de nos jours, plus particulièrement celle des différentes mafias. Au risque de sa vie, David va tout entreprendre pour le retrouver. A qui pourra-t-il réellement se fier ?