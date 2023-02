L'éveil du philalèthe. Tome 1

Le "philalèthe" est celui qui cherche la vérité. Sur une terre lointaine où des humains sont arrivés, ayant réussi à fuir leur planète surpeuplée et polluée à bord de vaisseaux qui ont traversé la galaxie, les survivants ont créé des sociétés que tout oppose. Sous l'Abri, c'est une société dictatoriale qui s'est imposée, dirigée par un mystérieux "Comte" et son gouvernement. Dès le premier jour, des dissidents ont quitté l'abri et ont fondé Horizon, où la liberté est le maître mot. Entre les deux, ceux de la Territorialité Autonome cherchent une voix médiane. Quand une mission part d'Horizon pour aller voir de plus près ce qui se passe sous l'Abri, elle va devoir affronter l'âpreté de la nature, mais aussi un grand dilemme philosophique... Rédigé sous forme épistolaire, à travers les compte rendus obligatoires des cadres de la police et de la communication de l'Abri, les échanges des membres du gouvernement, mais aussi le journal de bord de l'expédition menée par Horizon, "L'éveil du philalèthe", à la fois passionnante réflexion sur la société et roman d'action sur une planète lointaine, est le le premier tome d'une trilogie, le nouveau phénomène du planet opera philosophique !