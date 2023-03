Psychosexologie. En 40 notions, 3e édition

Cet ouvrage s'appuie sur : une rigueur scientifique, de nombreuses références, une expérience de praticiens sexologues, psychologues et psychiatres. Son objectif principal est d'éclairer la part la plus profonde et la plus complexe de la prise en charge des troubles sexuels, de l'homme, de la femme et du couple. Il met en évidence l'originalité et la spécificité de la prise en charge des troubles sexuels dans son aspect pratique et rassemble les notions essentielles de l'évaluation psychodynamique dans un esprit pluridisciplinaire et ouvert.