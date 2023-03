Petites histoires du Père Castor pour Pâques

11 Histoires à partager avec les enfants, petits et grands, pour patienter jusqu'à l'arrivée de oeufs, des cloches, des poules et des lapins en chocolat. Ce volume contient : Le Premier Ouf de PâquesLe Petit Lapin malinPetite Poule noire comme nuitTrois petits lapinsBali et les oeufs de PâquesPas bêtes, les poulettes ! A qui est cet oeuf ? La Petite Poule rougeLe lapin qui fait peur au loupPoule CoquettePénélope la poule de Pâques