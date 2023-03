Crète. Edition 2023-2024

Partez en Crète découvrir la civilisation minoenne à Knossos ou à Phaitos, flâner autour des ports vénitiens de Hania et de Réthymon, randonner dans la vallée des morts vers Kato Zakros ou simplement bronzer sur une des innombrables plages de cette île sauvage. Dans Le Routard Crète, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir l'île à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (embrasser le plus vieil olivier d'Europe, goûter à la douceur de vivre à Mochlos, randonner dans la "vallée des Morts" ...), des visites (découvrir le Musée archéologique d'Héraklion, détailler - dans le monastère de Toplou - l'icône peinte par Ioannis Kornaros, prendre d'assaut la forteresse de Frangokastello...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 20 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Crète hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.