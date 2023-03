Nos jours brûlés

2049. Depuis vingt ans, le Jour a disparu, et la raison de ce bouleversement reste un mystère. Si Elikia n'a jamais connu que la Grande Nuit et ses dangers, sa mère Diba, refuse de s'y résigner. Persuadées que la disparition du soleil est liée à celle de Juddu, une ancienne cité qui aurait abrité des êtres divins, toutes deux sillonnent l'Afrique en quête d'indices et de vestiges. Leur fantastique épopée les conduira jusqu'au coeur de l'Invisible.