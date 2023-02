Aurélien Goussard est un modeste écrivain public. Il couche la vie des autres sur papier et prête sa plume aux sans-voix qui rêvent tous de laisser une empreinte dans l'Histoire. Jusqu'à ce qu'il apprenne sa mort à la télévision. Qui peut bien lui en vouloir et lui souhaiter le pire ? Lui qui n'est ni connu, ni l'ennemi de quiconque. Aurélien, qui n'a jamais rien fait d' extraordinaire depuis sa vie bruxelloise, va se retrouver plongé au coeur d'un complot géopolitique, confronté aux tourments de l'Afrique et à ses prédateurs, à la politique évangélisatrice des Etats-Unis, à la quête de minerais indispensables à notre survie future, à la politique israélienne qui cherche à tout prix à se débarrasser de l'Iran. L'Annonce du Nouveau Monde est l'histoire par anticipation d'une planète qui pourrait basculer dans le choc des civilisations tant redouté, dans un hyperconflit mondial religieux. En finir avec le monde d'avant en le détruisant purement et simplement par l'arme nucléaire, et en reconstruire un autre sur un nouveau continent. C'est ce nouveau monde dont rêvent les courants religieux évangéliques et messianiques, c'est ce nouveau monde que tant ont rêvé, à travers l'Histoire en détruisant l'autre. Vaste utopie condamnée à échouer ?