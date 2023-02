Systèmes énergétiques. Tome 3, Cycles avancés, systèmes innovants à faible impact environnemental

UN NOUVEL APPRENTISSAGE Vous souhaitez apprendre le fonctionnement des systèmes énergétiques thermiques en limitant au maximum le recours aux bases de mathématiques et de physique ? Le premier tome de ce livre a montré comment il est possible d'analyser les systèmes énergétiques thermiques en limitant au maximum le recours aux mathématiques et à la physique. Le second tome, dédié aux applications industrielles classiques, a expliqué comment on peut améliorer les performances de ces systèmes en réduisant les irréversibilités qui y prennent place. Ce troisième tome, consacré aux systèmes innovants à faible impact environnemental permet de découvrir de nombreux cycles novateurs, utilisables avec une grande variété de sources d'énergie et pour de multiples applications : cycles à turbine à gaz avancés, moteurs Stirling, réacteurs nucléaires du futur, cycles à oxycombustion, cycles thermodynamiques des énergies nouvelles et renouvelables, cycles évaporatifs, compression mécanique et thermique de vapeur, évapoconcentration et dessalement, séchage par gaz chaud, convertisseurs électrochimiques. Le site Web dédié à ce livre fournit toutes les précisions sur ces sujets : https : //www. s4e2. com/portail/web/co/SiteLivreSE-2022. html