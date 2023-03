Belle-île-en-mer au temps de la préhistoire

L'ouvrage présente l'ensemble des données disponibles sur la Préhistoire ancienne, le Mésolithique, le Néolithique et l'âge du Bronze à Belle-Ile, en les replaçant dans le contexte étendu du golfe du Morbihan, de la Bretagne et plus largement du nord de la France. Les illustrations sont très nombreuses, qu'il s'agisse de photographies de sites, d'objets archéologiques, de plans ou bien de dessins à la plume soigneusement réalisés par l'auteur (et validés par les historiens auxquels ils ont été soumis), qui reconstituent paysages et scènes de vie des différentes époques traversées depuis Homo Erectus, il y a environ 450 000 ans. La fréquentation de l'homme de Néandertal est attestée par la découverte de plusieurs bifaces en silex, et l'abondance du matériel archéologique des civilisations mésolithiques et néolithiques nous rapproche de l'âge du Bronze et des multiples dépôts de fondeurs trouvés sur l'île.