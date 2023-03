Heaven's Design Team Tome 4

Aujourd'hui encore, la section design du Ciel s'applique à réaliser du mieux qu'elle peut les requêtes excentriques de Dieu et, parfois, celles plus raisonnables de l'Enfer. Mais sauront-ils découvrir la meilleure méthode pour séduire un partenaire potentiel ou bien concevoir un animal à l'ouïe extraordinaire ? Et surtout, seront-ils capables de percer le secret de l'immortalité ? Une chose est sûre : rien ne se passe jamais comme prévu...