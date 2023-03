Les soldats du désert - Leclerc et les Britanniques. Exposition Musée Libération de Paris 2023

1940, la France est occupée par l'Allemagne nazie. Quelques Français vont suivre le général de Gaulle à Londres pour continuer le combat. Philippe de Hauteclocque, "Leclerc" , se voit confier le ralliement des colonies d'Afrique équatoriale à la France libre, ce qu'il fera en partie aux côtés des Britanniques. Cet abécédaire relate l'épopée militaire qui mènera ces hommes du Cameroun au Tchad puis de la Libye à la Tunisie, entre 1940 à 1943, et comment il se sont adaptés aux conditions extrêmes du désert. Plus de quarante entrées très variées (Afrikakorps, Boussole, Churchill, Cameroun, Intendance, Tirailleurs sénégalais...) nous décrivent objets du quotidien, armes, uniformes, boussole et pièces militaires. Témoignages, photos d'archives et documents présentent les héros de cette aventure. Illustré par des planches commandées à cette occasion à Olivier Dangla.