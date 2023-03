Le secret du jardinier. Un conte pour grandir dans la foi

Prune et Olivier reçoivent chacun une mystérieuse invitation dans une enveloppe verte. Sur les pas du jardinier, ils vont rencontrer un jardinier au doux regard qui va les entraîner de découvertes en découvertes. Au gré des neuf chapitres, l'enfant se promènera dans un jardin enchanté et partira à la rencontre de ce mystérieux jardinier... Pio le petit moineau, avec son humour et son franc-parler, l'aidera à porter un regard spirituel sur les situations rencontrées. Un bon outil pour accompagner l'enfant dans la découverte de la vie de prière.