Réparer les Histoires. Sur les rivages de l'approche narrative

Les Pratiques Narratives proposent d'accompagner les personnes à partir de leurs récits. Il y a des récits qui nous enferment et d'autres qui nous libèrent. Certaines personnes parfois sont empêchées ou bloquées par certaines de leurs histoires qui prennent beaucoup trop de place dans leur vie et/ou les font souffrir. De plus, un des concepts des Pratiques Narratives est que la personne n'est jamais le problème. Le problème c'est le problème. La personne a une relation avec une histoire de problème, mais elle n'est pas le problème. Donc si la personne n'est pas le problème, elle n'est pas malade. Donc le praticien narratif ne soigne pas les gens, il soigne plutôt leurs histoires, leurs relations à leurs histoires. Ce livre est une invitation à regarder et à traiter les histoires de problèmes sous l'angle de réparer les histoires. Aider la personne à changer son mode de relation avec son histoire de problème. Cela lui permet de ne plus se sentir comme étant le problème, de retrouver du pouvoir d'agir et de l'espoir pour aller là où elle a envie d'aller en se sentant plus forte et moins seule. Vous trouverez dans ce livre des concepts, méthodes concrètes, témoignages qui vous permettront à la fois de poser un nouveau regard sur les histoires de problèmes et vous éclairera sur tous les moyens concrets de réparer les histoires.