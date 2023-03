Leon Monet. Catalogue

A la fois chimiste en couleurs, industriel rouennais et collectionneur, Léon Monet (1836-1917), frère de Claude (1840-1926), joua un rôle décisif dans la carrière de l'artiste. En 1872, au moment où celui-ci, de retour au Havre, peint Impression, soleil levant, Léon fonde la Société industrielle de Rouen et décide d'apporter un soutien actif à son frère et à ses amis impressionnistes. Ce sont les prémices de la constitution d'une remarquable collection d'art moderne. Les peintures et dessins de Monet, Sisley, Pissarro et Renoir issus de cette collection, mais aussi des livres de couleurs, des échantillons de tissus, des estampes japonaises, des documents d'archives et de nombreuses photographies de famille révèlent la personnalité singulière d'un amateur d'art éclairé. Témoignage vibrant de l'affection profonde qui unit les deux frères, le portrait énergique de Léon peint par Claude Monet en 1874 est présenté pour la toute première fois.