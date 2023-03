Un documentaire qui se lit comme un récit, les moments-clés de la vie de Joan Miró illustrés par 13 oeuvres incontournables et représentatives de ses multiples talents : peintures, sculptures, mosaïques, collages... Un univers proche de l'enfance, du rêve et des émotions Les oeuvres de Joan ont un style unique au monde : un peu enfantin, étrange et coloré ; dans ses toiles on peut deviner des yeux, des visages dans des ronds qui flottent dans de grands ciels aux couleurs primaires. Certains amateurs d'art parlent d'un "Mirómonde" ! Joan Miró fait partie des surréalistes. Il refuse de peindre la réalité mais se sert de son imaginaire, et notamment de ses rêves qu'il retranscrit sur la toile. Avec les peintures "Bleu" I, II et III, Joan Miró est aussi le peintre des très grands formats. Grace à ses toiles immenses et dépouillées, il veut que le spectateur se concentre sur ses sensations et ses émotions. Comme avec sa sculpture monumentale "La Femme et l'Oiseau", haute comme un immeuble de 8 étages ! Impressionnant ! Un ouvrage didactique mêlant photos et illustrations "Le Carnaval d'Arlequin", "Constellation", "La Femme et l'Oiseau"... Pour présenter ces oeuvres, une petite mascotte attachante guide le lecteur à travers les pages du livre, pointant du doigt les spécificités et détails de chacune, avec des mots simples qui rendent l'histoire de l'art accessible. Joan est un artiste engagé Joan est né en Espagne, mais il a vécu une grande partie de sa vie en France. Il n'a eu de cesse de s'engager pour des causes qui le touchent. Ses toiles, comme "Femme", reflètent ses tourments face aux violences de la guerre d'Espagne. Avec "L'Espoir d'un condamné à mort" I, II, III, il s'indigne contre la condamnation à mort d'un jeune Catalan et s'oppose au dictateur espagnol Franco.