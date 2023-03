Le Maroc de Nono. Carnet de route

Grand amateur de randonnée pédestre et de rencontres humaines, il abandonne la photographie pour le dessin. Le crayon et le carnet - moins intrusifs - lui permettent de croquer sur le vif des personnages hauts en couleur dans les cafés, les souks, les gîtes de montagne, les villages berbères de l'Atlas ou les pistes poussiéreuses du Sahara. La fréquentation assidue des Marocains depuis des décennies lui permet de pénétrer dans l'intimité de certains foyers et de rencontrer des personnalités hors normes comme l'écrivain Mohamed Nidali, un ancien mineur de fond des Charbonnages de France ou un goumier ancien combattant de la libération de la France⦠A rebours des clichés touristiques, Nono nous entr'ouvre avec délicatesse les voiles qui masquent le plus souvent les dures réalités de la société marocaine.