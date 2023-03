L'oxalis et l'or Tome 7

La ruée vers l'or ! 1849. Amelia et Conor, maîtresse et domestique démunis, luttent pour survivre pendant la Grande Famine. Dans l'espoir de devenir riches du jour au lendemain, ils quittent l'Irlande pour la Californie, afin de participer à la ruée vers l'or. Amelia et son groupe séjournent dans la résidence de Ralph, le mécène d'Isaiah, à Saint-Louis. Les préparatifs de leur voyage avancent bien, mais voilà que leur hôte s'écroule. Il a été infecté par le choléra ! Devant son ami en danger, le regard d'Isaiah reste froid. Une vieille cicatrice apparaît sous sa beauté énigmatique...