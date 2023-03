Guide Balades à moto Auvergne-Rhône-Alpes

La collection des guides "Moto" s'agrandit avec le guide Auvergne - Rhône-Alpes à Moto. Traverser cette belle région sur votre deux-roues est la garantie de découvrir des paysages exceptionnels, de la Chaine des Puys dans le Puy de Dôme jusqu'aux Gorges du Sioule dans l'Allier, entre autres. Le carnet de route, accompagné d'un circuit et d'un plan détaillé, vous permet de découvrir les villages pittoresques, les monuments historiques et les sites naturels d'exception de cette grande région, sans oublier les bonnes adresses pour se restaurer et s'héberger. En route !