Résistez à la cruauté du monde !

"L'idée de ce livre est venu de l'effondrement des tendresses pendant la période du confinement de 2020 : d'un côté les personnes âgées abandonnées à leur sort et privées de la caresse de leurs proches, de l'autre côté, le profond traumatisme des enfants et adolescents subissant les angoisses, l'isolement, la privation de sociabilité à l'école et l'imbécile interdiction des espaces verts et des plages. L'action politique prenait alors le visage cruel d'un appareil gouvernemental desséché et sans âme. Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de celui de Stéphane Hessel dont le cri nous manque : Indignez vous ! Ma vie politique a été constamment guidée par la nécessité de remettre l'humain au coeur de l'action et du discours politique. J'ai été moquée pour avoir osé dire "aimez-vous les uns les autres". Mais n'est-ce pas la finalité de toute vie en société ! La cruauté du monde ne cesse de faire reculer la civilisation et aujourd'hui je me dois de porter la parole de toutes les personnes qui peinent de plus en plus à se faire entendre. La politique devrait beaucoup emprunter à l'amour. Et ce n'est malheureusement plus le cas. J'ai senti que le moment était venu pour nous de réfléchir à tout ce que la politique doit à l'amour, et à tout ce qu'elle pourrait lui apporter en retour. J'ai écrit ce livre comme on aime. Librement et à coeur ouvert". Ségolène Royal