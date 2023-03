Theodosia Mystère à la découverte de l'Egypte antique

Un magnifique documentaire pour découvrir les Dieux et les mystères de l'Egypte antique en compagnie de THEODOSIA. A la découverte des pharaons, des grands dieux, des animaux sacrés, de la magie, des malédictions, des rites funéraires... et plus encore. Résumé de la série : THEODOSIA est une série HBO Max Family / Cottonwood. Entre "Harry Potter" et "Indiana Jones", la série nous plonge dans les mystères des antiquités égyptiennes. En 1906, Theodosia Throckmorton, 14 ans, est la fille de deux égyptologues intrépides en pleine fouille dans la Vallée des Rois. Lorsque la fougueuse Theo et son petit frère Henry découvrent une tombe cachée et un mystérieux artefact, "l'Oil d'Horus", Theo libère son pouvoir magique, et c'est tout un nouveau monde aussi mystérieux que dangereux qui s'ouvre à eux. De retour à Londres, depuis la maison de ses parents située dans le célèbre Musée des légendes et des antiquités, Theo doit combattre les forces anciennes, la magie noire et le chaos. Theo, Henry et leurs amis Will, un magicien de rue, et Safiya, une princesse égyptienne, vont essayer de mener leurs vies d'adolescents et leurs études et parallèlement... de sauver le monde entier.