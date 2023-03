Bienvenue chez les Casagrandes Tome 2 : Tout pour la famille

Ronnie Anne Santiago est de retour auprès de sa famille nombreuse, les Casagrandes. Sa nouvelle vie dans la grande ville est une grande aventure, pleine de nouvelles découvertes, d'amour, de rires et de nourriture (grâce à sa grand-mère). Suivez Ronnie Anne dans l'apprentissage de la cuisine, apprenez que le mantra du jour de sa tante Frida est "La vie imite l'art", et obtenez même le dernier scoop d'Hector, le "Gossip Guy". Cet album regroupe les histoires les plus drôles des Casagrandes.