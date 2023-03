Reign of the Seven Spellblades Tome 1

Le printemps marque l'arrivée de la nouvelle génération de sorciers dans l'éminente académie de magie de Kimberly. Vêtu d'une robe noire, chaque élève porte à la ceinture une baguette blanche ainsi qu'une épée. Chacun est nerveux à l'idée de devoir faire ses preuves... Pourtant, l'école accueille chaleureusement ses nouveaux venus sous les fleurs, les amitiés naissent et un incroyable défilé de créatures fantastiques est organisé ! Mais en vérité, cette académie est le théâtre de moult périls et le cursus n'offre aucune garantie de survie à ses élèves... Oliver Horn et ses camarades pourront-ils achever leur apprentissage indemnes ?