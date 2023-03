Vampires, lycans, gargouilles Tome 5 : Lavos

Jadee s'y connaît bien en paranormal : quand elle était enfant, son père l'entraînait dans ses voyages, à la recherche de créatures surnaturelles. Dès la première occasion, elle a laissé tout cela derrière elle, déterminée à vivre normalement. Un jour, Jadee décide de rendre visite à son père en Alaska, mais le séjour tourne vite au cauchemar. La jeune femme se retrouve encerclée par de dangereux vampires... Son sauveur, un vamplycan nommé Lavos, est l'homme le plus sexy qu'elle ait jamais vu. Et Jadee ne tarde pas à se rendre compte que l'existence à laquelle elle aspire n'est pas celle qu'elle croit... "Les livres de Laurann Dohner sont plus que fantastiques ! " Dearauthor. com "Comment ne pas aimer Laurann Dohner ? Son style est drôle et sexy, et ses romances paranormales sont fabuleuses". Addicted to Romance