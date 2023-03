Tous les surréalistes, peu ou prou, ont admiré Picasso ou ont noué avec lui de solides liens d'amitié, comme André Breton, Paul Eluard, Michel Leiris, Benjamin Péret, Georges Hugnet ou Pierre Mabille, sans oublier certains peintres surréalistes qui se sont frottés à sa personne et à son oeuvre. Emmanuel Guigon, directeur du Musée Picasso de Barcelone, a dressé le bilan de cette fabuleuse rencontre, qui a autant compté du côté surréaliste que du côté Picasso. Au point qu'on voit se dessiner dans ce parcours un Picasso surréaliste et même, à partir de 1935, un Picasso poète qu'on pourrait aussi qualifier de surréaliste. Tout un recueil de textes provenant de revues comme La Révolution surréaliste, Minotaure, Cahiers d'art ou London Bulletin, où sont d'ailleurs reproduits plusieurs tableaux de premier ordre, permet de suivre pas à pas la construction et la transformation d'une relation entre une dizaine de poètes surréalistes et l'artiste le plus marquant de l'art moderne.