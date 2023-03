God of high school Tome 4

Jin Mo-ri, 17 ans, est invité à un tournoi d'arts martiaux appelé "God Of High School" . L'événement organisé par une mystérieuse organisation réunit des participants de toute la Corée du Sud, utilisant le pouvoir des dieux, afin de choisir 3 représentants pour le tournoi mondial. En récompense, le gagnant verra le voeu de son choix se réaliser. Des équipes et alliances vont alors se former...