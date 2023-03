Phénomènes inexpliqués

30 à 50 % des Occidentaux affirment avoir fait au moins une fois une expérience paranormale dans leur vie. Entre 50 et 70 % d'entre eux reconnaissent croire à au moins un phénomène paranormal. De plus en plus de Français se tournent vers des praticiens du paranormal. Mais les guérisseurs, voyants, médiums, magiciens et charlatans qui profitent de nos biais cognitifs sont légion. Alors comment faire la part de choses ? Ce livre traite d'un sujet tabou, la science des phénomènes paranormaux : états modifiés de conscience, transmission de pensée, tables tournantes, expériences de mort imminente, tout ce qui dérange l'ordre normal des choses. Pour la première fois, un livre écrit par un universitaire français propose un tour d'horizon complet et accessible de cette discipline méconnue. Son auteur, Renaud Evrard, travaille depuis quinze ans avec les scientifiques qui étudient la parapsychologie. On découvre ainsi que certains de ces phénomènes rejoignent les recherches les plus en pointe, en physique quantique notamment. Tous ont un point commun : ils interpellent notre façon de voir le réel et repoussent les frontières de notre conscience.