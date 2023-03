Horimiya Tome 9

La ville change peu à peu de couleur et un nuage de fumée se forme dès qu'on respire : l'hiver est arrivé. Une question brûle pourtant les lèvres de Hori : qui compte faire quoi l'année prochaine ? En découvrant les interrogations et inquiétudes de celle-ci, Miyamura lui fera une proposition des plus étonnantes. Retrouvez votre couple préféré dans un tome aussi mélancolique que réconfortant !