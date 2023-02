Image du vin en Valais

Entrez dans la mémoire de la plus grande région viticole de Suisse et voyagez dans toute l'imagerie qu'elle a véhiculée ! Voir... avant de boire ! Le vin, c'est bien plus qu'une simple boisson ! Il se met en scène - pour se vendre, pour plaire, pour se démarquer - et s'entoure pour cela de toute une identité visuelle imprégnée d'une imagerie millénaire. Entre la pression de la concurrence et les exigences des consommateurs, le vin valaisan et son image ne cessent d'évoluer. Comment l'image du vignoble valaisan s'est- elle construite au fil du temps ? Et qu'en est-il à l'heure actuelle ? Quels aspects identitaires sont valorisés ? Et quel langage visuel le vin valaisan a-t-il développé? Avec la contribution de onze chercheurs et chercheuses, cet ouvrage porte un regard sur les différentes images qui ont formé l'identité du vin en Valais, entre ancrage et renouvellement, entre tradition et ouverture sur un monde globalisé. Le décor des caves et des paysages, les accessoires de dégustation et le marketing numérique sont autant d'éléments qui placent le vin sous le feu flatteur des projecteurs. La construction de son image ne cesse d'évoluer, entre la pression de la concurrence et les exigences des consommateurs. Le Musée du Vin lève le rideau sur ce spectacle qui attire le regard et stimule l'imaginaire.